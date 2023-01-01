Биография

Тори Спеллинг — американская актриса, которая также занимается продюсированием и пишет книги. Обладатель премии «Молодой актер». Родилась в Лос-Анджелесе 16 мая 1973 года. Тори росла в обеспеченной семье — отец был продюсером, а мама писала статьи и книги. Занятия родителей наложили отпечаток на развитие карьеры девочки — первую роль она сыграла в шестилетнем возрасте. В дальнейшем Тори посещала престижные учебные заведения, а также постигала актерское мастерство в специализированной школе. Начало кинокарьеры плотно связано с участием Тори в различных сериалах, куда устраивал ее отец. Прославил Тори Спеллинг сериал «Беверли-Хиллз, 90210». К тому времени актриса уже была обладателем премии Young Artist Award, поэтому работу получила заслуженно. Карьера Тори неразрывно связана с этим культовым молодежным сериалом: она также появилась в продолжении — «90210: Новое поколение». Тори пыталась пробиться и на большой экран, снимаясь в известных фильмах «Крик-2», «Любовь всё меняет», «Очень страшное кино — 2» и «Ктулху». Также она востребованный актер озвучки — ее голос можно услышать в мультфильмах «Мыши-рокеры с Марса», «Американский папаша», «Гриффины». Тем не менее ее биография по большей части связана с сериалами – в разные годы Тори снялась в проектах «Тайны Смолвиля», «Таинственные девушки» и «Клава, давай!».