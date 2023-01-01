Нью-йоркские истории (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Киноальманах от Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и Вуди Аллена. «Уроки жизни» расскажут о художнике, который не может творить без драмы. «Жизнь без Зои» познакомит с девочкой, которая мечтает помирить родителей, а «Эдипов комплекс» — с еврейским юношей, уставшим от гнета мамы.



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