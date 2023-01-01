Нью-йоркские истории (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.51989, New York Stories
Драмы, Мелодрамы119 мин18+
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Сюжет
Киноальманах от Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и Вуди Аллена. «Уроки жизни» расскажут о художнике, который не может творить без драмы. «Жизнь без Зои» познакомит с девочкой, которая мечтает помирить родителей, а «Эдипов комплекс» — с еврейским юношей, уставшим от гнета мамы.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Розанна
Аркетт
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- ДКАктриса
Джули
Кавнер
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Талия
Шайр
- ХМАктриса
Хизер
МакКомб
- МЧАктёр
Марвин
Чэтиновер
- МКАктриса
Мэй
Куэстел
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- СКСценарист
София
Коппола
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- НАОпе�ратор
Нестор
Альмендрос
- СНОператор
Свен
Нюквист
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- КККомпозитор
Кармине
Коппола