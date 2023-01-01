Нью-йоркские истории
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Нью-йоркские истории

Нью-йоркские истории (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.51989, New York Stories
Драмы, Мелодрамы119 мин18+

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Сюжет

Киноальманах от Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и Вуди Аллена. «Уроки жизни» расскажут о художнике, который не может творить без драмы. «Жизнь без Зои» познакомит с девочкой, которая мечтает помирить родителей, а «Эдипов комплекс» — с еврейским юношей, уставшим от гнета мамы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нью-йоркские истории»

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