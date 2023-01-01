Биография

Талия Шайр — актриса, режиссер, продюсер. Получила премию кинокритиков Нью-Йорка. Многократно номинировалась на конкурсах. Родилась в 1946 году. Происходит из семейства Коппола. Прирожденный актерский талант (а также принадлежность к знаменитой фамилии) позволил обойтись без обучения специальности. Первые три года профессиональной деятельности роли Шайр несложны и шаблонны. Она — красивая брюнетка, от которой требуется маняще улыбаться и завлекательно двигаться. В 1972 году Фрэнсис Коппола дает сестре важную роль в ленте «Крестный отец». К образу Конни Корлеоне актриса возвращается трижды. Еще больший успех ждет ее после выхода фильма 1976 года «Рокки». В фильме Шайр играет жену главного героя. Ее номинируют на «Оскар». Правда, та же роль в продолжениях кинорассказа о судьбе боксера приносит ей номинации на антипремию «Золотая малина» за худшую женскую роль. Событием киножизни становится исполнение артисткой главной роли в ленте 1980 года «Окна». В сюжете — безуспешные домогательства коварной лесбиянки. Две трети зрителей оценивают фильм положительно, мнение критиков неоднозначно.