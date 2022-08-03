Новогодний корпоратив (фильм, 2016) смотреть онлайн

Новогодняя комедия об эпической офисной вечеринке. Праздничное безумие начинается…



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До Рождества остается пара дней, но в чикагском филиале компании «Зенотек» праздничного настроения нет ни у кого. Генеральный директор (Дженнифер Энистон) грозит уволить половину сотрудников и отменить «Новогодний корпоратив». Менеджер Клей и по совместительству ее родной брат берет дело по спасению коллег в свои руки: он без ведома сестры организовывает невероятную вечеринку, чтобы впечатлить крупного клиента, но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля…

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