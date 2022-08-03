Новогодний корпоратив (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Новогодняя комедия об эпической офисной вечеринке. Праздничное безумие начинается…
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До Рождества остается пара дней, но в чикагском филиале компании «Зенотек» праздничного настроения нет ни у кого. Генеральный директор (Дженнифер Энистон) грозит уволить половину сотрудников и отменить «Новогодний корпоратив». Менеджер Клей и по совместительству ее родной брат берет дело по спасению коллег в свои руки: он без ведома сестры организовывает невероятную вечеринку, чтобы впечатлить крупного клиента, но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля…
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Рейтинг
- Режиссёр
Джош
Гордон
- УСРежиссёр
Уилл
Спек
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Оливия
Манн
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- Актёр
Роб
Кордри
- ВБАктриса
Ванесса
Байер
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- ЛССценарист
Лаура
Солон
- Сценарист
Джон
Лукас
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- Продюсер
Скотт
Стубер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- КПХудожница
Карен
Патч
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ДКОператор
Джефф
Каттер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро