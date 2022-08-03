Новогодний корпоратив
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Новогодний корпоратив (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Office Christmas Party
Комедия101 мин18+

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О фильме

Новогодняя комедия об эпической офисной вечеринке. Праздничное безумие начинается…

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До Рождества остается пара дней, но в чикагском филиале компании «Зенотек» праздничного настроения нет ни у кого. Генеральный директор (Дженнифер Энистон) грозит уволить половину сотрудников и отменить «Новогодний корпоратив». Менеджер Клей и по совместительству ее родной брат берет дело по спасению коллег в свои руки: он без ведома сестры организовывает невероятную вечеринку, чтобы впечатлить крупного клиента, но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля…
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Страна
США, Индия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний корпоратив»