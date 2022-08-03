Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не такая это простая работа, как могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти….

