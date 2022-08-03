Ночь в музее (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.22006, Night at the Museum
Фэнтези, Комедия104 мин12+
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О фильме
Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не такая это простая работа, как могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти….
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Бен
Стиллер
- ДЧАктёр
Джейк
Черри
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Стив
Куган
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ДВАктёр
Дик
Ван Дайк
- МРАктёр
Микки
Руни
- БКАктёр
Билл
Коббс
- РДАктёр
Рики
Джервэйс
- РБСценарист
Роберт
Бен Гарант
- ТЛСценарист
Томас
Леннон
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ТМПродюсер
Томас
М. Хэммел
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Маслов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри