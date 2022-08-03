Ночь в музее
Wink
Детям
Ночь в музее

Ночь в музее (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.22006, Night at the Museum
Фэнтези, Комедия104 мин12+

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О фильме

Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не такая это простая работа, как могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти….

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь в музее»