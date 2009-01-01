Ничего личного (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Duplicity
Триллеры, Мелодрамы119 мин18+
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Сюжет
Главные герои в прошлом были агентами государственных спецслужб. Задачами каждого из них являются получение секретной информации о деятельности компании-конкурента. Свои хитроумные шпионские приемы для получения желаемой информации Клэйр и Рэю приходится применять друг на друге.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Тони
Гилрой
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Пол
Джаматти
- ДДАктёр
Дэн
Дэйли
- ЛРАктриса
Лиза
Робертс Гиллан
- ДШАктёр
Дэвид
Шамбрис
- РУАктёр
Рик
Уорси
- Актёр
Олег
Штефанко
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- Сценарист
Тони
Гилрой
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- КАПродюсер
Кончита
Айрольди
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард