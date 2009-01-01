Ничего личного (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои в прошлом были агентами государственных спецслужб. Задачами каждого из них являются получение секретной информации о деятельности компании-конкурента. Свои хитроумные шпионские приемы для получения желаемой информации Клэйр и Рэю приходится применять друг на друге.



Ничего личного смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.