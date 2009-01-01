Ничего личного
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Ничего личного

Ничего личного (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Duplicity
Триллеры, Мелодрамы119 мин18+

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Сюжет

Главные герои в прошлом были агентами государственных спецслужб. Задачами каждого из них являются получение секретной информации о деятельности компании-конкурента. Свои хитроумные шпионские приемы для получения желаемой информации Клэйр и Рэю приходится применять друг на друге.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ничего личного»

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