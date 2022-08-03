Невыносимая жестокость
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Невыносимая жестокость

Невыносимая жестокость (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.52003, Intolerable Cruelty
Мелодрама, Криминал95 мин18+

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О фильме

У знаменитого адвоката Майлза Масси есть все — слава, деньги, благодарная клиентура и брачный контракт, названный в его честь. Но Майлз чувствует, что ему не хватает поединка с достойным врагом. Судьба сводит его с соблазнительной Мэрилин Рексрот, брачной аферисткой...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невыносимая жестокость»