Невыносимая жестокость (фильм, 2003) смотреть онлайн

У знаменитого адвоката Майлза Масси есть все — слава, деньги, благодарная клиентура и брачный контракт, названный в его честь. Но Майлз чувствует, что ему не хватает поединка с достойным врагом. Судьба сводит его с соблазнительной Мэрилин Рексрот, брачной аферисткой...

