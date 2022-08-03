Кейси мучают кошмарные видения. Ситуация начинает пугать ее по-настоящему, когда она становится участницей происшествия, после которого умирает ребенок. Пытаясь выяснить, что же все-таки происходит, Кейси исследует прошлое своей семьи. Девушке открывается страшная тайна. Преследуемая злым духом, она отчаянно ищет спасения.

