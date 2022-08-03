Нерожденный (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, The Unborn
Ужасы, Триллер85 мин18+
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О фильме
Кейси мучают кошмарные видения. Ситуация начинает пугать ее по-настоящему, когда она становится участницей происшествия, после которого умирает ребенок. Пытаясь выяснить, что же все-таки происходит, Кейси исследует прошлое своей семьи. Девушке открывается страшная тайна. Преследуемая злым духом, она отчаянно ищет спасения.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
С. Гойер
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Кэм
Жиганде
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Джейн
Александр
- АШАктёр
Аттикус
Шаффер
- Актёр
Джеймс
Римар
- Актриса
Карла
Гуджино
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- КВХудожница
Кристин
Вада
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- Композитор
Рамин
Джавади