Нерожденный
Wink
Фильмы
Нерожденный

Нерожденный (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, The Unborn
Ужасы, Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кейси мучают кошмарные видения. Ситуация начинает пугать ее по-настоящему, когда она становится участницей происшествия, после которого умирает ребенок. Пытаясь выяснить, что же все-таки происходит, Кейси исследует прошлое своей семьи. Девушке открывается страшная тайна. Преследуемая злым духом, она отчаянно ищет спасения.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нерожденный»