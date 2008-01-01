Не шутите с Zоханом! (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, You Don't Mess with the Zohan
Боевики, Комедии108 мин18+
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Сюжет
Зохан — израильский коммандос, агент Моссада и антитеррорист — во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, чтобы осуществить свою давнюю мечту: стать стилистом в Нью-Йорке. Вооружившись ножницами, он начинает свою карьеру в небольшом салоне...
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Джон
Туртурро
- ЭШАктриса
Эмман�уэль
Шрики
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актриса
Лэйни
Казан
- ИМАктёр
Идо
Моссери
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ДМАктёр
Дэйв
Мэтьюз
- МБАктёр
Майкл
Баффер
- ШРАктриса
Шарлотта
Рэй
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Сценарист
Роберт
Шмигель
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- КГПродюсер
Кевин
Грэйди
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- МБОператор
Майкл
Баррет
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс