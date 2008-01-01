Не шутите с Zоханом!
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Не шутите с Zоханом!

Не шутите с Zоханом! (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, You Don't Mess with the Zohan
Боевики, Комедии108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Зохан — израильский коммандос, агент Моссада и антитеррорист — во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, чтобы осуществить свою давнюю мечту: стать стилистом в Нью-Йорке. Вооружившись ножницами, он начинает свою карьеру в небольшом салоне...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не шутите с Zоханом!»

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