Не шутите с Zоханом! (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Зохан — израильский коммандос, агент Моссада и антитеррорист — во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, чтобы осуществить свою давнюю мечту: стать стилистом в Нью-Йорке. Вооружившись ножницами, он начинает свою карьеру в небольшом салоне...



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