Назад в будущее 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее 3»

Режиссёры

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Майкл Дж. Фокс

Michael J. Fox
АктёрMarty McFly / Seamus McFly
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрDr. Emmett Brown
Мэри Стинберген

Mary Steenburgen
АктрисаClara Clayton
Томас Ф. Уилсон

Tom Wilson
АктёрBuford 'Mad Dog' Tannen / Biff Tannen (в титрах: Thomas F. Wilson)
Лиа Томпсон

Lea Thompson
АктрисаMaggie McFly / Lorraine McFly
Элизабет Шу

Elisabeth Shue
АктрисаJennifer
Мэтт Кларк

Matt Clark
АктёрBartender
Ричард А. Дайсарт

Richard A. Dysart
АктёрBarbwire Salesman
Пэт Баттрем

Pat Buttram
АктёрSaloon Old Timer #3
Гарри Кэри мл.

Harry Carey Jr.
АктёрSaloon Old Timer #2

Сценаристы

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Сценарист
Боб Гейл

Bob Gale
Сценарист

Продюсеры

Нил Кэнтон

Neil Canton
Продюсер
Боб Гейл

Bob Gale
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Елена Войновская

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Художники

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница

Монтажёры

Гарри Керамидас

Harry Keramidas
Монтажёр
Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор