Назад в будущее 2
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Назад в будущее 2

Назад в будущее 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.61989, Back to the Future Part II
Фантастика, Боевик103 мин12+

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О фильме

Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Здесь ему предстоит спасти своих детей от опасности, приготовленной злодеем Глифом - внуком Биффа Таннена.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее 2»