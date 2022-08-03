Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Здесь ему предстоит спасти своих детей от опасности, приготовленной злодеем Глифом - внуком Биффа Таннена.

