Национальная безопасность
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Национальная безопасность

Национальная безопасность (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, National Security
Боевики, Комедии84 мин18+

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Сюжет

Стать полицейским – мечта многих мальчишек. Стать офицером – мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы «Национальной безопасности» означает только одно – быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины – его сочли недостойным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Национальная безопасность»

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