Национальная безопасность (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Стать полицейским – мечта многих мальчишек. Стать офицером – мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы «Национальной безопасности» означает только одно – быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины – его сочли недостой�ным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти.



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