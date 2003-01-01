Национальная безопасность (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.02003, National Security
Боевики, Комедии84 мин18+
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Сюжет
Стать полицейским – мечта многих мальчишек. Стать офицером – мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы «Национальной безопасности» означает только одно – быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины – его сочли недостой�ным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Колм
Фиор
- Актёр
Билл
Дьюк
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актёр
Тимоти
Басфилд
- РЛАктриса
Робин
Ли
- Актёр
Мэтт
МакКой
- Актёр
Бретт
Каллен
- ККАктриса
Клео
Кинг
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ПДПродюсер
Пичес
Дэвис
- ШДПродюсер
Шэрон
Дуган
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- КМХудожница
Криста
Манро
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман