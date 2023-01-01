Наемные убийцы (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.21995, Assassins
Боевики, Триллеры127 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».
Наемные убийцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Джулианна
Мур
- АДАктёр
Анатолий
Давыдов
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- СКАктёр
Стив
Кэхэн
- КРАктриса
Келли
Роуэн
- РДАктёр
Рид
Даймонд
- КВАктёр
Кай
Вулфф
- КСАктриса
Керри
Скалски
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- Сценарист
Лана
Вачовски
- Продюсер
Ричард
Доннер
- РГПродюсер
Рэйнольд
Гидеон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ЛДМонтажёр
Лоуренс
Джордан
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ММКомпозитор
Марк
Манчина