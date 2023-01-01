Наемные убийцы
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Наемные убийцы

Наемные убийцы (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.21995, Assassins
Боевики, Триллеры127 мин18+

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Сюжет

Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наемные убийцы»

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