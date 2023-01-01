Наемные убийцы (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».



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