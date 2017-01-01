Наемник (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы отомстить за убийство, герою предстоит самому научится убивать. Экшен-триллер о разборках террористов и ЦРУ.



Киллер Митч Рэпп, работавший на ЦРУ, не может смириться с гибелью невесты в результате теракта. Тогда замдиректора Разведки предлагает ему сменить специальность: Митч пройдет переподготовку и станет ловить террористов. Его наставником становится агент Стэн Херли, один из лучших в своем деле. Вместе они расследуют несколько нападений и выясняют, что за ними стоит один из «своих», давний знакомый Стэна. У него собственные счеты с ЦРУ и особенно — с бывшим товарищем...



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