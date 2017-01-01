Наемник (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Чтобы отомстить за убийство, герою предстоит самому научится убивать. Экшен-триллер о разборках террористов и ЦРУ.
Киллер Митч Рэпп, работавший на ЦРУ, не может смириться с гибелью невесты в результате теракта. Тогда замдиректора Разведки предлагает ему сменить специальность: Митч пройдет переподготовку и станет ловить террористов. Его наставником становится агент Стэн Херли, один из лучших в своем деле. Вместе они расследуют несколько нападений и выясняют, что за ними стоит один из «своих», давний знакомый Стэна. У него собственные счеты с ЦРУ и особенно — с бывшим товарищем...
Кто окажется главарем террористической группировки и настоящим охотником за головами? Дилайн О'Брайен и Майкл Китон в захватывающем боевике — смотреть фильм «Наемник» можно онлайн на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Майкл
Куэста
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актёр
Майкл
Китон
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- ШНАктриса
Шива
Негар
- Актёр
Тейлор
Китч
- ДСАктёр
Дэвид
Суше
- ННАктёр
Навид
Негабан
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ШВАктриса
Шарлотта
Вега
- КУАктёр
Кристофер
Уэбстер
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- Сценарист
Маршалл
Херсковиц
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- КБМонтажёр
Конра�д
Бафф IV
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк