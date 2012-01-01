Мужчина с гарантией (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

В одном торговом центре работает охранником необычный человек. Он знает всe и всех, и все знают и любят его! Он не только здесь работает, но и живет полноценной жизнью — бесплатно одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном отделе. Однажды в его жизни появляется стажерка, которую надо обучить всему. Отношения постепенно начинают перерастать дружеские. Однако герой не знает одной важной детали: эта его «коллега» — владелица всего торгового центра.



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