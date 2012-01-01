Мужчина с гарантией (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.02012, Мужчина с гарантией
Мелодрамы, Комедии80 мин18+
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Сюжет
В одном торговом центре работает охранником необычный человек. Он знает всe и всех, и все знают и любят его! Он не только здесь работает, но и живет полноценной жизнью — бесплатно одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном отделе. Однажды в его жизни появляется стажерка, которую надо обучить всему. Отношения постепенно начинают перерастать дружеские. Однако герой не знает одной важной детали: эта его «коллега» — владелица всего торгового центра.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Ольга
Волкова
- ЮГАктриса
Юлия
Гришина
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- Актриса
Анна
Чурина
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин мл.
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян