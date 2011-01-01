Мой парень – ангел (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, Мой парень – ангел
Фэнтези, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться…А разве можно влюбиться в Ангела? Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает...
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- ОГАктриса
Ольга
Гнедич
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Андрей
Леонов
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- Оператор
Олег
Кириченко
- ГМКомпозитор
Гари
Миллер
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук