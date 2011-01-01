Мой парень – ангел
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Мой парень – ангел

Мой парень – ангел (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Мой парень – ангел
Фэнтези, Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться…А разве можно влюбиться в Ангела? Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой парень – ангел»

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