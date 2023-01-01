Миссия: невыполнима (фильм, 1996) смотреть онлайн
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Сюжет
Первая часть культовой шпионской франшизы о спецагенте Итане Ханте. Приключенческий боевик Брайана Де Пальмы с Томом Крузом в главной роли.
В пражском филиале ЦРУ появляется двойной агент, который угрожает раскрыть секретную информацию врагам. Руководство организации решает провести специальную операцию, чтобы вычислить предателя, но все идет не так, как задумано. После гибели целой группы агентов в живых остается только Итан Хант. Мужчина становится главным подозреваемым в убийстве своих товарищей и теперь должен доказать свою невиновность. Итан берется за собственное расследование, чтобы отыскать настоящего «крота».
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Джон
Войт
- Актриса
Эммануэль
Беар
- Актёр
Генри
Черни
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Винг
Реймз
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- БГСценарист
Брюс
Геллер
- РТСценарист
Роберт
Таун
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- Продюсер
Том
Круз
- Продюсер
Пола
Вагнер
- ДКПродюсер
Дж.С.
Калчиано
- ПХПродюсер
Пол
Хичкок
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- СХОператор
Стивен
Х. Бёрум
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман