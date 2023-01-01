Миссия: невыполнима (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Первая часть культовой шпионской франшизы о спецагенте Итане Ханте. Приключенческий боевик Брайана Де Пальмы с Томом Крузом в главной роли.



В пражском филиале ЦРУ появляется двойной агент, который угрожает раскрыть секретную информацию врагам. Руководство организации решает провести специальную операцию, чтобы вычислить предателя, но все идет не так, как задумано. После гибели целой группы агентов в живых остается только Итан Хант. Мужчина становится главным подозреваемым в убийстве своих товарищей и теперь должен доказать свою невиновность. Итан берется за собственное расследование, чтобы отыскать настоящего «крота».



Сможет ли спецагент восстановить справедливость, узнаете в культовом шпионском боевике «Миссия: невыполнима». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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