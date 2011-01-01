Миссия невыполнима: Протокол Фантом (фильм, 2011) смотреть онлайн

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Фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» — приключенческий боевик, продолжение серии кинолент «Миссия невыполнима». В четвертой части киносериала в центре сюжета по-прежнему история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз. Актер сам выполнял все невероятные трюки, в том числе и подъем по отвесной стене башни Бурдж-Халифа. Съемки фильма «Миссия невыполнима: Протокол фантом» проходили сразу в нескольких странах — Чехии, России, ОАЭ, США. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» в хорошем качестве, а также другие части популярного киносериала «Миссия невыполнима». В Москве агент Итан Хант получает новое задание — остановить террориста по кличке Кобальт и заполучить ядерный чемоданчик. Кобальту удается перехитрить агента Итана, заметая следы, он подрывает одну из башен Кремля. Несмотря на неудачу, Итан продолжает преследовать Кобальта, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Любители остросюжетных боевиков, могут смотреть онлайн фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» в хорошем качестве на нашем сайте.



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