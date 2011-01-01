Миссия невыполнима: Протокол Фантом (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» — приключенческий боевик, продолжение серии кинолент «Миссия невыполнима». В четвертой части киносериала в центре сюжета по-прежнему история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз. Актер сам выполнял все невероятные трюки, в том числе и подъем по отвесной стене башни Бурдж-Халифа. Съемки фильма «Миссия невыполнима: Протокол фантом» проходили сразу в нескольких странах — Чехии, России, ОАЭ, США. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» в хорошем качестве, а также другие части популярного киносериала «Миссия невыполнима». В Москве агент Итан Хант получает новое задание — остановить террориста по кличке Кобальт и заполучить ядерный чемоданчик. Кобальту удается перехитрить агента Итана, заметая следы, он подрывает одну из башен Кремля. Несмотря на неудачу, Итан продолжает преследовать Кобальта, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Любители остросюжетных боевиков, могут смотреть онлайн фильм «Миссия невыполнима: Протокол фантом» в хорошем качестве на нашем сайте.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Пола
Пэттон
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- Актёр
Владимир
Машков
- СЭАктёр
Самули
Эдельманн
- АКАктёр
Анил
Капур
- Актриса
Леа
Сейду
- ДХАктёр
Джош
Холлоуэй
- БГСценарист
Брюс
Геллер
- АНСценарист
Андре
Немец
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДЩАк�тёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- КМХудожница
Криста
Манро
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино