Миссия Дарвина
Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия Дарвина»

Режиссёры

Хойт Йетмен

Hoyt Yeatman
Режиссёр

Актёры

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрSaber
Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрKip Killian
Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрBen
Келли Гарнер

Kelli Garner
АктрисаMarcie
Тайлер Патрик Джонс

Tyler Patrick Jones
АктёрConnor
Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрSpeckles
Сэм Рокуэлл

Sam Rockwell
АктёрDarwin
Джон Фавро

Jon Favreau
АктёрHurley
Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаJuarez
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрBucky

Сценаристы

Кормак Уибберли

Cormac Wibberley
Сценарист
Мэриэнн Уибберли

Marianne Wibberley
Сценарист
Хойт Йетмен

Hoyt Yeatman
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Тед Эллиот

Ted Elliott
Продюсер
Дункан Хендерсон

Duncan Henderson
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Илья Барабанов

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Софья Ануфриева

Актриса дубляжа
Константин Ефимов

Актёр дубляжа

Художники

Рэмси Эйвери

Ramsey Avery
Художник
Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница

Монтажёры

Марк Голдблатт

Mark Goldblatt
Монтажёр
Джейсон Хелльманн

Jason Hellmann
Монтажёр

Операторы

Боян Бацелли

Bojan Bazelli
Оператор

Композиторы

Тревор Рэбин

Trevor Rabin
Композитор