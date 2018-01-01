Wink
Майор Гром: Чумной Доктор
Актёры и съёмочная группа фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Режиссёры

Олег Трофим

Режиссёр

Актёры

Тихон Жизневский

Актёр
Алексей Маклаков

Актёр
Любовь Аксёнова

Актриса
Александр Сетейкин

Актёр
Сергей Горошко

Актёр
Дмитрий Чеботарёв

Актёр
Михаил Евланов

Актёр
Юрий Насонов

Актёр
Олег Чугунов

Актёр
Антон Богданов

Актёр
Михаил Богдасаров

Актёр
Константин Хабенский

Актёр

Сценаристы

Артем Габрелянов

Сценарист
Роман Котков

Сценарист
Евгений Еронин

Сценарист

Продюсеры

Артем Габрелянов

Продюсер
Михаил Китаев

Продюсер
Ольга Филипук

Продюсер

Художники

Дмитрий Онищенко

Художник

Монтажёры

Юрий Карих

Монтажёр
Александр Пузырёв

Монтажёр

Операторы

Максим Жуков

Оператор

Композиторы

Роман Селиверстов

Композитор