Этот фильм пока недоступен
Майор Гром: Чумной Доктор (Фильм 2021 года) смотреть
О фильме
«Майор Гром: Чумной доктор» (2021) — российский супергеройский кинопроект, начинающий целую медиафраншизу, созданный на основе комиксов издательства Bubble. Режиссером картины выступил Олег Трофим, а главную роль исполняет Тихон Жизневский.
В центре истории — полицейский Игорь Гром, который славится своей стойкостью и упорством в борьбе с преступностью. Впереди его ждет столкновение с загадочным злодеем в маске чумного доктора. Преступник чинит беззакония, а его жертвами становятся коррупционеры и толстосумы, что вызывает у общественности смешанные чувства: потерпевшие, кажется, заслуживают кары.
Нужно ли останавливать Чумного доктора и какое решение примет Майор Гром? Фильм вы можете смотреть на Wink в отличном качестве!
- ОТРежиссёр
Олег
Трофим
- Актёр
Тихон
Жизневский
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АСАктёр
Александр
Сетейкин
- СГАктёр
Сергей
Горошко
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Юрий
Насонов
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- Актёр
Константин
Хабенский
- АГСценарист
Артем
Габрелянов
- РКСценарист
Роман
Котков
- ЕЕСценарист
Евгений
Еронин
- АГПродюсер
Артем
Габрелянов
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ЮКМонтажёр
Юрий
Карих
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Оператор
Максим
Жуков
- РСКомпозитор
Роман
Селиверстов