Майор Гром: Чумной Доктор (Фильм 2021 года) смотреть

8.82021, Майор Гром: Чумной Доктор
Боевик, Криминал136 мин12+
Полицейский против загадочного злодея в маске. Жизневский и Аксенова в экшен-хите по комиксам Bubble

О фильме

«Майор Гром: Чумной доктор» (2021) — российский супергеройский кинопроект, начинающий целую медиафраншизу, созданный на основе комиксов издательства Bubble. Режиссером картины выступил Олег Трофим, а главную роль исполняет Тихон Жизневский.

В центре истории — полицейский Игорь Гром, который славится своей стойкостью и упорством в борьбе с преступностью. Впереди его ждет столкновение с загадочным злодеем в маске чумного доктора. Преступник чинит беззакония, а его жертвами становятся коррупционеры и толстосумы, что вызывает у общественности смешанные чувства: потерпевшие, кажется, заслуживают кары.

Нужно ли останавливать Чумного доктора и какое решение примет Майор Гром? Фильм вы можете смотреть на Wink в отличном качестве!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»