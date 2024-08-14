Майор Гром: Чумной Доктор (Фильм 2021 года) смотреть

«Майор Гром: Чумной доктор» (2021) — российский супергеройский кинопроект, начинающий целую медиафраншизу, созданный на основе комиксов издательства Bubble. Режиссером картины выступил Олег Трофим, а главную роль исполняет Тихон Жизневский.



В центре истории — полицейский Игорь Гром, который славится своей стойкостью и упорством в борьбе с преступностью. Впереди его ждет столкновение с загадочным злодеем в маске чумного доктора. Преступник чинит беззакония, а его жертвами становятся коррупционеры и толстосумы, что вызывает у общественности смешанные чувства: потерпевшие, кажется, заслуживают кары.



Нужно ли останавливать Чумного доктора и какое решение примет Майор Гром?


