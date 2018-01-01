Биография

Максим Жуков — российский кинооператор. Родился 22 ноября 1986 года. Детство провел в Австралии и Сингапуре. В киноиндустрию попал благодаря отцу — тот закончил операторский факультет ВГИКа. После подготовительных курсов юноша поступил в тот же вуз и с успехом защитил диплом. Увлекается фотографией. Максим Жуков начал работать в 2006 году. Первыми в его кинобиографии стали документальные фильмы «Исаак Бабель. Роковой треугольник» и «Евгений Леонов. А слезы капали…». Снял короткометражки «Колодец», «Пустота» и «Клетка». Работал над проектами «Отдел», «Ночной таверны огонек», «Капсула». Среди самых известных фильмов Жукова — историческая драма о декабристах «Союз Спасения», мини-сериал «Каждому свое», нашумевшая экранизация «Мастер и Маргарита», отечественные блокбастеры по комиксам студии Bubble — «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра», а также предыстория будущего полицейского «Гром: Трудное детство».