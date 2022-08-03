Мавританец
Wink
Фильмы
Мавританец

Мавританец (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.12020, The Mauritanian
Драма, Биография124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Экранизация мемуаров Мохаммеда Ульда Слахи, одного из узников тюрьмы в Гуантанамо, печально известной своими жуткими условиями и несправедливыми обвинениями, которые предъявляли заключенным. Он стал подозреваемым в пособничестве теракту 11 сентября и провел в тюрьме 14 лет, пережив страшные пытки.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мавританец»