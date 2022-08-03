Экранизация мемуаров Мохаммеда Ульда Слахи, одного из узников тюрьмы в Гуантанамо, печально известной своими жуткими условиями и несправедливыми обвинениями, которые предъявляли заключенным. Он стал подозреваемым в пособничестве теракту 11 сентября и провел в тюрьме 14 лет, пережив страшные пытки.

