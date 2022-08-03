Мавританец (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.12020, The Mauritanian
Драма, Биография124 мин18+
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О фильме
Экранизация мемуаров Мохаммеда Ульда Слахи, одного из узников тюрьмы в Гуантанамо, печально известной своими жуткими условиями и несправедливыми обвинениями, которые предъявляли заключенным. Он стал подозреваемым в пособничестве теракту 11 сентября и провел в тюрьме 14 лет, пережив страшные пытки.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Биография, Триллер
КачествоFull HD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Макдональд
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актёр
Закари
Ливай
- СУАктёр
Саамер
Усмани
- Актёр
Дени
Меноше
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- НХАктриса
Нухе
Хамади Бари
- СХАктёр
Саадна
Хамуд
- СНСценарист
Сохраб
Ноширвани
- МБСценарист
Майкл
Броннер
- МУСценарист
Мохамеду
Ульд Слахи
- АЭПродюсер
Адам
Экланд
- МБПродюсер
Майкл
Броннер
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- АХОператор
Альвин
Х. Кюхлер
- ТХКомпозитор
Том
Ходж