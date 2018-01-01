Мария Магдалина
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Мария Магдалина

Мария Магдалина (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Mary Magdalene
Драмы114 мин18+

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Сюжет

Наперекор воле отца, рыбачка Мария из древнеизраильского города Магдала отказывается выходить замуж за местного вдовца. Родственники героини обращаются к целителю из Назарета Иисусу в надежде, что он сможет изгнать из девушки демонов непослушания. Так Мария становится ученицей мессии.

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Информация

Страна
США, Австралия, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мария Магдалина»

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