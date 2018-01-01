Мария Магдалина (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Mary Magdalene
Драмы114 мин18+
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Сюжет
Наперекор воле отца, рыбачка Мария из древнеизраильского города Магдала отказывается выходить замуж за местного вдовца. Родственники героини обращаются к целителю из Назарета Иисусу в надежде, что он сможет изгнать из девушки демонов непослушания. Так Мария становится ученицей мессии.
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Информация
СтранаСША, Австралия, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ГДРежиссёр
Гарт
Дэвис
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актёр
Тахар
Рахим
- АЛАктриса
Ариана
Лабед
- Актёр
Дени
Меноше
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- Актёр
Чеки
Карио
- ЧБАктёр
Чарльз
Бабалола
- ТБАктёр
Тауфик
Бархом
- ХЭСценарист
Хелен
Эдмундсон
- ФГСценарист
Филиппа
Гослетт
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- ЛУПродюсер
Лиз
Уоттс
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ГВХудожник
Глен
В. Джонсон
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон