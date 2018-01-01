Мария Магдалина (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Наперекор воле отца, рыбачка Мария из древнеизраильского города Магдала отказывается выходить замуж за местного вдовца. Родственники героини обращаются к целителю из Назарета Иисусу в надежде, что он сможет изгнать из девушки демонов непослушания. Так Мария становится ученицей мессии.



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