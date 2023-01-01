Wink
Фильмы
Малефисента
Актёры и съёмочная группа фильма «Малефисента»

Актёры и съёмочная группа фильма «Малефисента»

Режиссёры

Роберт Стромберг

Роберт Стромберг

Robert Stromberg
Режиссёр

Актёры

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаMaleficent
Эль Фаннинг

Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаAurora
Шарлто Копли

Шарлто Копли

Sharlto Copley
АктёрStefan
Сэм Райли

Сэм Райли

Sam Riley
АктёрDiaval
Изобель Моллой

Изобель Моллой

Isobelle Molloy
Актриса
Лесли Мэнвилл

Лесли Мэнвилл

Lesley Manville
АктрисаFlittle
Имелда Стонтон

Имелда Стонтон

Imelda Staunton
АктрисаKnotgrass
Джуно Темпл

Джуно Темпл

Juno Temple
АктрисаThistletwit
Брентон Туэйтс

Брентон Туэйтс

Brenton Thwaites
АктёрPrince Phillip
Кеннет Крэнэм

Кеннет Крэнэм

Kenneth Cranham
АктёрKing Henry

Сценаристы

Линда Вулвертон

Линда Вулвертон

Linda Woolverton
Сценарист
Милт Банта

Милт Банта

Milt Banta
Сценарист
Уинстон Хиблер

Уинстон Хиблер

Winston Hibler
Сценарист

Продюсеры

Джо Рот

Джо Рот

Joe Roth
Продюсер
Сара Брэдшоу

Сара Брэдшоу

Sarah Bradshaw
Продюсер
Дон Хан

Дон Хан

Don Hahn
Продюсер
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Мария Якименко

Мария Якименко

Актриса дубляжа
Вадим Романов

Вадим Романов

Актёр дубляжа
Александр Койгеров

Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Мелания Желтаногова

Мелания Желтаногова

Актриса дубляжа

Художники

Пол Легьер

Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Фрэнк Уолш

Фрэнк Уолш

Frank Walsh
Художник
Анна Б. Шеппард

Анна Б. Шеппард

Anna B. Sheppard
Художница
Ли Сандалес

Ли Сандалес

Lee Sandales
Художник

Монтажёры

Ричард Пирсон

Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор