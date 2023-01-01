WinkФильмыМалефисентаАктёры и съёмочная группа фильма «Малефисента»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ма�лефисента»
Актёры
АктрисаMaleficent
Анджелина ДжолиAngelina Jolie
АктрисаAurora
Эль ФаннингElle Fanning
АктёрStefan
Шарлто КоплиSharlto Copley
АктёрDiaval
Сэм РайлиSam Riley
Актриса
Изобель МоллойIsobelle Molloy
АктрисаFlittle
Лесли МэнвиллLesley Manville
АктрисаKnotgrass
Имелда СтонтонImelda Staunton
АктрисаThistletwit
Джуно ТемплJuno Temple
АктёрPrince Phillip
Брентон ТуэйтсBrenton Thwaites
АктёрKing Henry