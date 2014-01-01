Малефисента (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Приквел сказки «Спящая красавица»: история глазами оскорбленной феи. Анджелина Джоли и звезда «Дождливого дня в Нью-Йорке» Эль Фаннинг в фэнтези от Роберта Стромберга.
Юная волшебница Малефисента спокойно живет в зачарованном лесу в окружении сказочных существ до тех пор, пока не встречает мальчика из соседнего королевства по имени Стефан. Дружба подростков вскоре перерастает в любовь, однако спустя несколько лет юноша предает Малефисенту, чтобы доказать свою верность королю. Теперь Стефан становится преемником короля, а оскорбленная волшебница придумывает план мести: Малефисента накладывает проклятие на новорожденную дочь своего обидчика, которое должно сбыться, когда Авроре исполнится шестнадцать лет.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- РСРежиссёр
Роберт
Стромберг
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актриса
Эль
Фаннинг
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- Актёр
Сэм
Райли
- ИМАктриса
Изобель
Моллой
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- МБСценарист
Милт
Банта
- УХСценарист
Уинстон
Хиблер
- Продюсер
Джо
Рот
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- Продюсер
Анджелина
Джоли
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- ВРАктёр дубляжа
Вадим
Романов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- МЖАктриса дубляжа
Мелания
Желтаногова
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ДСОператор
Дин
Семлер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард