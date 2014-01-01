Малефисента (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Приквел сказки «Спящая красавица»: история глазами оскорбленной феи. Анджелина Джоли и звезда «Дождливого дня в Нью-Йорке» Эль Фаннинг в фэнтези от Роберта Стромберга.



Юная волшебница Малефисента спокойно живет в зачарованном лесу в окружении сказочных существ до тех пор, пока не встречает мальчика из соседнего королевства по имени Стефан. Дружба подростков вскоре перерастает в любовь, однако спустя несколько лет юноша предает Малефисенту, чтобы доказать свою верность королю. Теперь Стефан становится преемником короля, а оскорбленная волшебница придумывает план мести: Малефисента накладывает проклятие на новорожденную дочь своего обидчика, которое должно сбыться, когда Авроре исполнится шестнадцать лет.



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