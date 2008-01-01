Мальчикам это нравится
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Мальчикам это нравится

Мальчикам это нравится (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, The House Bunny
Комедии, Мелодрамы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Беззаботная и красочная «ванильно-карамельная» жизнь соблазнительной девушки-модели в особняке «Плейбой» в один миг превращается в проживание в собственном полуразвалившемся автомобиле. Неожиданно звездной девушке выпадает уникальный шанс: вновь обрести жилье и стать предводительницей клана «серых мышек».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчикам это нравится»

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