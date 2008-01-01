Мальчикам это нравится (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, The House Bunny
Комедии, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Беззаботная и красочная «ванильно-карамельная» жизнь соблазнительной девушки-модели в особняке «Плейбой» в один миг превращается в проживание в собственном полуразвалившемся автомобиле. Неожиданно звездной девушке выпадает уникальный шанс: вновь обрести жилье и стать предводительницей �клана «серых мышек».
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ФВРежиссёр
Фред
Вульф
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Кэт
Деннингс
- ХХАктёр
Хью
Хефнер
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- КМАктриса
Кэтрин
МакФи
- РУАктриса
Румер
Уиллис
- КУАктриса
Кили
Уильямс
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ХППродюсер
Хезер
Парри
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Инна
Королё�ва
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- УУКомпозитор
Уодди
Уоктел