Мальчикам это нравится (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Беззаботная и красочная «ванильно-карамельная» жизнь соблазнительной девушки-модели в особняке «Плейбой» в один миг превращается в проживание в собственном полуразвалившемся автомобиле. Неожиданно звездной девушке выпадает уникальный шанс: вновь обрести жилье и стать предводительницей �клана «серых мышек».



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