Люди Икс: Темный Феникс
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Люди Икс: Темный Феникс

Люди Икс: Темный Феникс (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Dark Phoenix
Фантастика, Приключения109 мин18+

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О фильме

Одарeнные подростки из школы профессора Ксавье отправляются в космос проводить очередную спасательную операцию. Миссия выходит из-под контроля, происходит взрыв, после которого исчезает мутантка Джин Грей. На Землю она возвращается в комплекте со страшной силой, воспламеняющей всe вокруг.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Темный Феникс»