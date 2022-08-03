Люди Икс: Темный Феникс (фильм, 2019) смотреть онлайн

Одарeнные подростки из школы профессора Ксавье отправляются в космос проводить очередную спасательную операцию. Миссия выходит из-под контроля, происходит взрыв, после которого исчезает мутантка Джин Грей. На Землю она возвращается в комплекте со страшной силой, воспламеняющей всe вокруг.

