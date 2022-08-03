Люди Икс: Темный Феникс (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Dark Phoenix
Фантастика, Приключения109 мин18+
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О фильме
Одарeнные подростки из школы профессора Ксавье отправляются в космос проводить очередную спасательную операцию. Миссия выходит из-под контроля, происходит взрыв, после которого исчезает мутантка Джин Грей. На Землю она возвращается в комплекте со страшной силой, воспламеняющей всe вокруг.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кинберг
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Николас
Холт
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актриса
Александра
Шипп
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актриса
Джессика
Честейн
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- КАХудожница
Кэролайн
Алдер
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер