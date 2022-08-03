Любовь-морковь (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Любовь-морковь
Комедия12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На свадьбе супруги Голубевы клялись друг другу в вечной любви. Со временем все изменилось. Помочь спасти семью может семейный психолог доктор Коган. Но доктор лечит семейные отношения не вполне традиционным методом. Утром они просыпаются у себя дома, но теперь они поменялись местами.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Стриженов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Евгений
Стычкин
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Михаил
Козаков
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- ДДАктриса
Дарья
Дроздовская
- Актриса
Ольга
Орлова
- Актёр
Виталий
Хаев
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- АССценарист
Александр
Стриженов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Сценарист
Александр
Олейников
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Александр
Олейников
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков