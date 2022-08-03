Любовь-морковь (фильм, 2006) смотреть онлайн

На свадьбе супруги Голубевы клялись друг другу в вечной любви. Со временем все изменилось. Помочь спасти семью может семейный психолог доктор Коган. Но доктор лечит семейные отношения не вполне традиционным методом. Утром они просыпаются у себя дома, но теперь они поменялись местами.

