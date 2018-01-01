Wink
Фильмы
Львы для ягнят
Актёры и съёмочная группа фильма «Львы для ягнят»

Режиссёры

Роберт Редфорд

Robert Redford
Режиссёр

Актёры

Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрProfessor Stephen Malley
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаJanine Roth
Том Круз

Tom Cruise
АктёрSenator Jasper Irving
Майкл Пенья

Michael Peña
АктёрErnest Rodriguez
Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield
АктёрTodd Hayes
Питер Берг

Peter Berg
АктёрLt. Col. Falco
Кевин Данн

Kevin Dunn
АктёрANX Editor
Дерек Люк

Derek Luke
АктёрArian Finch
Ларри Бейтс

Larry Bates
АктёрSoldier
Кристофер Мэй

Christopher May
АктёрSoldier

Сценаристы

Мэттью Майкл Карнахан

Matthew Michael Carnahan
Сценарист

Продюсеры

Мэттью Майкл Карнахан

Matthew Michael Carnahan
Продюсер
Трэйси Фалько

Tracy Falco
Продюсер
Эндрю Хауптман

Andrew Hauptman
Продюсер
Роберт Редфорд

Robert Redford
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Денис Яковлев

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Стив Харди

Steve Hardie
Художник
Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница
Лесли А. Поуп

Leslie Pope
Художница

Монтажёры

Джо Хатшинг

Joe Hutshing
Монтажёр

Операторы

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор