Львы для ягнят (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Народу не нравится военная политика США в отношении Афганистана, и представители власти предпринимают изощренные попытки спасти свою репутацию.



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