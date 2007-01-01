Львы для ягнят (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Lions for Lambs
Триллеры, Драмы87 мин18+
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Сюжет
Народу не нравится военная политика США в отношении Афганистана, и представители власти предпринимают изощренные попытки спасти свою репутацию.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Питер
Берг
- Актёр
Кевин
Данн
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- ЛБАктёр
Ларри
Бейтс
- КМАктёр
Кристофер
Мэй
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- ММПродюсер
Мэттью
Майкл Карнахан
- ТФПродюсер
Трэйси
Фалько
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хауптман
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- СХХудожник
Стив
Харди
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ФРО�ператор
Филипп
Русло
- МАКомпозитор
Марк
Айшем