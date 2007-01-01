Львы для ягнят
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Львы для ягнят

Львы для ягнят (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Lions for Lambs
Триллеры, Драмы87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Народу не нравится военная политика США в отношении Афганистана, и представители власти предпринимают изощренные попытки спасти свою репутацию.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Львы для ягнят»

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