Лунтик и его друзья. Зуб
Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Зуб»
Режиссёры
Актёры
АктрисаЛунтик / пчелёнок / бабочка Роза / Сьюзя
Екатерина Гороховская
Актёрпескарь Иванович / рак Чикибряк
Михаил Черняк
АктрисаКузя / баба Капа / учительница / бабочка Маргарита / Тим / Дина
Елена Шульман
Актрисачерепаха тётя Мотя
Наталья Данилова
АктрисаМила / Элина / бабочка Юля / бабочка Роза
Юлия Рудина
Актрисапиявка
Елена Соловьева
Актёргенерал Шер / паук Шнюк / Корней Корнеевич
Анатолий Петров
АктёрВупсень / Пупсень
Олег Куликович
Актёржаба Клава
Константин Бронзит
Актрисапчелёнок (первые серии)