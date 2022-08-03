Лунтик и его друзья. Зимовье Гусениц (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гусеницы ищут, у кого переночевать, но их везде выгоняют. А все потому, что в гостях они плохо себя вели - у бабы Капы съели все пирожки, не оставив больше никому у дяди Шнюка порвали поэму и сделали из неe салют а у Корнея Корнеича толкнули рычаг так, что с ними могло случиться несчастье.

