Фильмы
Лунтик и его друзья. Тень

Лунтик и его друзья. Тень (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Тень
Мультфильм5 мин0+

О фильме

Лунтик увидел свою тень и решил, что это чудище. Кузя объяснил Лунтику, что это тень и как играть с тенью. Друзья придумали театр теней и показали всем чудесное представление.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

