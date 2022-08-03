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Лунтик и его друзья. Музыка ветра

Лунтик и его друзья. Музыка ветра (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Музыка ветра
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лунтик вместе с своим верным другом Кузей услышали музыку с тростинки. Кто играет на тростинке они не видели, оказалось это ветер.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Музыка ветра»