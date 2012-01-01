Лоракс (мультфильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, The Lorax
Мультфильмы, Комедии82 мин0+
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Сюжет
Недалeкое будущее. На Земле не осталось ни одного живого дерева — даже они сделаны из пластика, но имеют необычайные возможности — светятся, воспроизводят музыку и др.. Двенадцатилетний мальчик Тэд, по желанию своей возлюбленной, девочки Одри, пытается достать хотя бы одно...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Крис
Рено
- КБРежиссёр
Кайл
Балда
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актёр
Зак
Эфрон
- ТСАктриса
Тейлор
Свифт
- БУАктриса
Бетти
Уайт
- Актёр
Роб
Риггл
- Актриса
Дженни
Слейт
- НПАктриса
Назим
Педрад
- ДСАктёр
Джоэл
Светов
- МБАктёр
Майкл
Битти
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- ДССценарист
Доктор
Сюсс
- Продюсер
Джанет
Хили
- КДПродюсер
Кен
Даурио
- ОГПродюсер
Одри
Гейсел
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НКАктёр дубляжа
Николай
Карпенко
- ПЧАктёр дубляж�а
Прохор
Чеховской
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- КДМонтажёр
Клер
Доджсон
- СЛМонтажёр
Стивен
Лю
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл