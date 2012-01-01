Лоракс
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Лоракс

Лоракс (мультфильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, The Lorax
Мультфильмы, Комедии82 мин0+

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Сюжет

Недалeкое будущее. На Земле не осталось ни одного живого дерева — даже они сделаны из пластика, но имеют необычайные возможности — светятся, воспроизводят музыку и др.. Двенадцатилетний мальчик Тэд, по желанию своей возлюбленной, девочки Одри, пытается достать хотя бы одно...

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лоракс»

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