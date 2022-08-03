Ленин. Неизбежность
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Ленин. Неизбежность

Ленин. Неизбежность (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Ленин. Неизбежность
Драма, Биография109 мин18+

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О фильме

Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил еe начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде…

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ленин. Неизбежность»