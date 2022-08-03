Ленин. Неизбежность (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.82019, Ленин. Неизбежность
Драма, Биография109 мин18+
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О фильме
Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил еe начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде…
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Паулина
Андреева
- АКАктёр
Артем
Курганский
- СБАктриса
Светлана
Бельская
- ЕЛАктриса
Евдокия
Лаврухина
- КЖСценарист
Кирилл
Журенков
- НВСценарист
Надежда
Воробьева
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ВХПродюсер
Владимир
Хотиненко
- РХХудожница
Регина
Хомская
- Художница
Юлия
Макушина
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- НШМонтажёр
Наталья
Шмидт
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ААКомпозитор
Алексей
Айги