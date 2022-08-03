Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил еe начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде…

