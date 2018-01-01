Wink
Детям
Лего фильм: Бэтмен
Актёры и съёмочная группа фильма «Лего фильм: Бэтмен»

Режиссёры

Крис МакКей

Chris McKay
Режиссёр

Актёры

Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрBatman / Bruce Wayne
Майкл Сера

Michael Cera
АктёрRobin / Dick Grayson
Розарио Доусон

Rosario Dawson
АктрисаBatgirl / Barbara Gordon
Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрAlfred Pennyworth
Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрJoker
Дженни Слейт

Jenny Slate
АктрисаHarley Quinn
Джейсон Манцукас

Jason Mantzoukas
АктёрScarecrow
Конан О’Брайен

Conan O'Brien
АктёрThe Riddler
Даг Бенсон

Doug Benson
АктёрBane

Сценаристы

Крис МакКенна

Chris McKenna
Сценарист
Эрик Соммерс

Erik Sommers
Сценарист
Джаред Штерн

Jared Stern
Сценарист

Продюсеры

Рой Ли

Roy Lee
Продюсер
Уилл Аллегра

Will Allegra
Продюсер
Мэттью Эштон

Matthew Ashton
Продюсер
Джон Бертон

Jon Burton
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Зара

Актриса дубляжа
Андрей Градов

Актёр дубляжа
Александр Ревва

Актёр дубляжа

Монтажёры

Дэвид Берроуз

David Burrows
Монтажёр
Джон Вензон

John Venzon
Монтажёр
Мэтт Вилла

Matt Villa
Монтажёр

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор