Актёры и съёмочная группа фильма «Лего фильм: Бэтмен»
Режиссёры
Актёры
АктёрBatman / Bruce Wayne
Уилл АрнеттWill Arnett
АктёрRobin / Dick Grayson
Майкл СераMichael Cera
АктрисаBatgirl / Barbara Gordon
Розарио ДоусонRosario Dawson
АктёрAlfred Pennyworth
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
АктёрJoker
Зак ГалифианакисZach Galifianakis
АктрисаHarley Quinn
Дженни СлейтJenny Slate
АктёрScarecrow
Джейсон МанцукасJason Mantzoukas
АктёрThe Riddler
Конан О’БрайенConan O'Brien
АктёрBane