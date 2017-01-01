Лего фильм: Бэтмен (фильм, 2017) смотреть онлайн

«Лего Фильм: Бэтмен» — анимационный спин-офф «Лего Фильма», вышедший в 2017 году.



Покой Готэма стережет герой, которого заслуживает этот город, — харизматичный, но самовлюбленный Бэтмен. Он сражается с преступностью, но при этом избегает близких отношений и не признает союзников. Все меняется, когда заклятый враг Бэтмена безумный Джокер собирает команду злодеев из разных вселенных: Саурона, Кинг-Конга, Волдеморта, Кракена и других. Он надеется разрушить город, а сил одного Бэтмена явно не хватит, чтобы справиться с угрозой.



Картина полна юмора, культурных отсылок и зрелищных экшен-сцен. Смотреть «Лего Фильм: Бэтмен» будет интересно как детям, так и взрослым, но особенно он понравится поклонникам супергероя.

