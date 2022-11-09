Ледяной (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.42013, The Iceman
Триллер, Биография101 мин18+
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О фильме
Криминальный байопик проливает свет на историю о наемном убийце Ричарде Куклински, сумевшем долгое время параллельно вести две абсолютно взаимоисключающие жизни: с одной стороны он жестокий киллер, с другой — образцовый семьянин.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АВРежиссёр
Ариэль
Вромен
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- Актёр
Роберт
Дави
- ДААктёр
Дэнни
А. Абекейзер
- ДВАктёр
Джон
Вентимилья
- РОАктёр
Райан
О’Нан
- АВСценарист
Ариэль
Вромен
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- Продюсер
Ави
Лернер
- АВПродюсер
Ариэль
Вромен
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ЗБХудожник
Зак
Бэнгма
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ББОператор
Бобби
Буковски