Ледяной
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Ледяной

Ледяной (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.42013, The Iceman
Триллер, Биография101 мин18+

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О фильме

Криминальный байопик проливает свет на историю о наемном убийце Ричарде Куклински, сумевшем долгое время параллельно вести две абсолютно взаимоисключающие жизни: с одной стороны он жестокий киллер, с другой — образцовый семьянин.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледяной»