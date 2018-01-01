Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Ледяной»

Режиссёры

Ариэль Вромен

Ariel Vromen
Режиссёр

Актёры

Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрRichard Kuklinski
Вайнона Райдер

Winona Ryder
АктрисаDeborah Pellicotti
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрRoy Demeo
Крис Эванс

Chris Evans
АктёрMr. Freezy
Джеймс Франко

James Franco
АктёрMarty Freeman
Дэвид Швиммер

David Schwimmer
АктёрJosh Rosenthal
Роберт Дави

Robert Davi
АктёрLeonard Merks
Дэнни А. Абекейзер

Danny A. Abeckaser
АктёрDino Lapron (в титрах: Danny Abeckaser)
Джон Вентимилья

John Ventimiglia
АктёрMickey Scicoli
Райан О’Нан

Ryan O'Nan
АктёрTerry Franzo

Сценаристы

Ариэль Вромен

Ariel Vromen
Сценарист

Продюсеры

Эхуд Блайберг

Ehud Bleiberg
Продюсер
Ави Лернер

Avi Lerner
Продюсер
Ариэль Вромен

Ariel Vromen
Продюсер
Рене Бессон

René Besson
Продюсер

Художники

Уильям Бадж

William Budge
Художник
Зак Бэнгма

Zach Bangma
Художник
Донна Заковска

Donna Zakowska
Художница

Операторы

Бобби Буковски

Bobby Bukowski
Оператор