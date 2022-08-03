Ледниковый период: Гигантское Рождество (фильм, 2011) смотреть онлайн

Когда Сид случайно разрушает рождественский камень, Мэнни говорит ему, что Сид попал в черный список Санты, и что ленивцу придется лететь на северный полюс просить извинения у Санты. На северном полюсе Сид хотел все сделать как лучше, но только усугубил ситуацию. Теперь дело за Мэнни и компанией, только они объединившись сохранят Рождество для всего мира!



