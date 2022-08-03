Ледниковый период: Гигантское Рождество (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.72011, Ice Age: A Mammoth Christmas
Мультфильм, Короткометражка20 мин0+
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О фильме
Когда Сид случайно разрушает рождественский камень, Мэнни говорит ему, что Сид попал в черный список Санты, и что ленивцу придется лететь на северный полюс просить извинения у Санты. На северном полюсе Сид хотел все сделать как лучше, но только усугубил ситуацию. Теперь дело за Мэнни и компанией, только они объединившись сохранят Рождество для всего мира!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Короткометражка
КачествоFull HD, SD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КДРежиссёр
Карен
Дишер
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Дэнис
Лири
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ДПАктёр
Джош
Пек
- СБАктриса
Сиэра
Браво
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- БГАктёр
Билли
Гарделл
- Актёр
Джуда
Фридландер
- СХСценарист
Сэм
Харпер
- МРСценарист
Майк
Рейсс
- ПГСценарист
Питер
Голк
- ЛФПродюсер
Лори
Форте
- ССАктёр дубляжа
Степан
Старчиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шелест
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РИМонтажёр
Расселл
Итон