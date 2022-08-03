Ледниковый период: Гигантское Рождество
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Ледниковый период: Гигантское Рождество

Ледниковый период: Гигантское Рождество (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.72011, Ice Age: A Mammoth Christmas
Мультфильм, Короткометражка20 мин0+

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О фильме

Когда Сид случайно разрушает рождественский камень, Мэнни говорит ему, что Сид попал в черный список Санты, и что ленивцу придется лететь на северный полюс просить извинения у Санты. На северном полюсе Сид хотел все сделать как лучше, но только усугубил ситуацию. Теперь дело за Мэнни и компанией, только они объединившись сохранят Рождество для всего мира!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Короткометражка
Качество
Full HD, SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период: Гигантское Рождество»