Ледниковый период: Гигантское Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период: Гигантское Рождество»

Режиссёры

Карен Дишер

Карен Дишер

Karen Disher
Режиссёр

Актёры

Рэй Романо

Рэй Романо

Ray Romano
АктёрManny
Джон Легуизамо

Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрSid
Дэнис Лири

Дэнис Лири

Denis Leary
АктёрDiego
Куин Латифа

Куин Латифа

Queen Latifah
АктрисаEllie
Шонн Уильям Скотт

Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрCrash
Джош Пек

Джош Пек

Josh Peck
АктёрEddie
Сиэра Браво

Сиэра Браво

Ciara Bravo
АктрисаPeaches
ТиДжей Миллер

ТиДжей Миллер

T.J. Miller
АктёрPrancer
Билли Гарделл

Билли Гарделл

Billy Gardell
АктёрSanta
Джуда Фридландер

Джуда Фридландер

Judah Friedlander
АктёрHead Mini-Sloth

Сценаристы

Сэм Харпер

Сэм Харпер

Sam Harper
Сценарист
Майк Рейсс

Майк Рейсс

Mike Reiss
Сценарист
Питер Голк

Питер Голк

Peter Gaulke
Сценарист

Продюсеры

Лори Форте

Лори Форте

Lori Forte
Продюсер

Актёры дубляжа

Степан Старчиков

Степан Старчиков

Актёр дубляжа
Антон Комолов

Антон Комолов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Шелест

Ольга Шелест

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Расселл Итон

Расселл Итон

Russell Eaton
Монтажёр