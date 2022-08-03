Лавинг
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Лавинг

Лавинг (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Loving
Драма, Биография118 мин18+

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О фильме

Фильм основан на реальных событиях. Ричард и Милдред Лавинг живут в счастливом браке, но на дворе 50-е и в США всe ещe порицаются межрасовые связи. Власти штата Вирджиния решают наказать и разлучить супругов, но они доходят до Верховного суда, сражаясь за свою любовь и добиваясь перемен.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лавинг»