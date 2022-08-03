Лавинг (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.82016, Loving
Драма, Биография118 мин18+
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О фильме
Фильм основан на реальных событиях. Ричард и Милдред Лавинг живут в счастливом браке, но на дворе 50-е и в США всe ещe порицаются межрасовые связи. Власти штата Вирджиния решают наказать и разлучить супругов, но они доходят до Верховного суда, сражаясь за свою любовь и добиваясь перемен.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДНРежиссёр
Джефф
Николс
- РНАктриса
Рут
Негга
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Ник
Кролл
- ТЭАктриса
Терри
Эбни
- КМАктёр
Кристофер
Манн
- АМАктёр
Алано
Миллер
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДБАктёр
Джон
Басс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ДНСценарист
Джефф
Николс
- ГДПродюсер
Гед
Доэрти
- ОЭПродюсер
Оге
Эгбуону
- Продюсер
Колин
Фёрт
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДГХудожник
Джонатан
Гуггенхейм
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго