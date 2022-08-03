Фильм основан на реальных событиях. Ричард и Милдред Лавинг живут в счастливом браке, но на дворе 50-е и в США всe ещe порицаются межрасовые связи. Власти штата Вирджиния решают наказать и разлучить супругов, но они доходят до Верховного суда, сражаясь за свою любовь и добиваясь перемен.

