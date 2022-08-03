Ларри Краун (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Larry Crowne
Драма, Мелодрама98 мин18+
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О фильме
Режиссерский проект Тома Хэнкса с ним же в главной роли. Мотивирующая история мужчины, который решился получить высшее образование в зрелом возрасте и круто изменил свою жизнь. Ларри Краун 20 лет прослужил на флоте, после чего стал менеджером сетевого супермаркета. Все шло своим чередом, пока Краун не попал под сокращение. Формальным поводом для увольнения стало отсутствие у Ларри высшего образования. Оказавшись в трудном финансовом положении с незакрытой ипотекой, мужчина решается на отчаянный шаг – поступает в Общественный колледж, чтобы получить пресловутый диплом. Сумеет ли он стать своим среди не нюхавших жизни однокурсников и добиться расположения понравившейся преподавательницы своего возраста?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Уилмер
Вальдеррама
- ПГАктриса
Пэм
Гриер
- МКАктриса
Мария
Кэнелс-Баррера
- Актриса
Рита
Уилсон
- Сценарист
Том
Хэнкс
- Сценарист
Ниа
Вардалос
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КМХудожник
Карлос
Менендес
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ФРОператор
Филипп
Русло
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард