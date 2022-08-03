Режиссерский проект Тома Хэнкса с ним же в главной роли. Мотивирующая история мужчины, который решился получить высшее образование в зрелом возрасте и круто изменил свою жизнь. Ларри Краун 20 лет прослужил на флоте, после чего стал менеджером сетевого супермаркета. Все шло своим чередом, пока Краун не попал под сокращение. Формальным поводом для увольнения стало отсутствие у Ларри высшего образования. Оказавшись в трудном финансовом положении с незакрытой ипотекой, мужчина решается на отчаянный шаг – поступает в Общественный колледж, чтобы получить пресловутый диплом. Сумеет ли он стать своим среди не нюхавших жизни однокурсников и добиться расположения понравившейся преподавательницы своего возраста?

