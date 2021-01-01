Лакричная пицца (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ностальгическая и остроумная трагикомедия о неравных отношениях самоуверенного подростка и девушки, которая старше его на 10 лет, — от режиссера «Нефти» и «Мастера» Пола Томаса Андерсона. Южная Калифорния, 1973 год. 15-летний Гэри Валентайн – не просто школьник, но еще и успешный подросток-актер с фильмографией и планами на собственный бизнес. Всe это позволяет ему без тени смущения флиртовать с ассистенткой школьного фотографа Аланой, которая на целых 10 лет старше Гэри. И пусть пока она не отвечает выскочке взаимностью, он сыграет важную роль в еe жизни, став девушке другом. Куда заведет героев эта полная недосказанностей «дружба» — расскажет фильм «Лакричная пицца», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.



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