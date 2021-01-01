Лакричная пицца (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Ностальгическая и остроумная трагикомедия о неравных отношениях самоуверенного подростка и девушки, которая старше его на 10 лет, — от режиссера «Нефти» и «Мастера» Пола Томаса Андерсона. Южная Калифорния, 1973 год. 15-летний Гэри Валентайн – не просто школьник, но еще и успешный подросток-актер с фильмографией и планами на собственный бизнес. Всe это позволяет ему без тени смущения флиртовать с ассистенткой школьного фотографа Аланой, которая на целых 10 лет старше Гэри. И пусть пока она не отвечает выскочке взаимностью, он сыграет важную роль в еe жизни, став девушке другом. Куда заведет героев эта полная недосказанностей «дружба» — расскажет фильм «Лакричная пицца», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- КХАктёр
Купер
Хоффман
- АХАктриса
Алана
Хаим
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Том
Уэйтс
- Актёр
Брэдли
Купер
- БСАктёр
Бенни
Сэфди
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- МЭАктриса
Мэри
Элизабет Эллис
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- КЭАктриса
Кристин
Эберсоул
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- РУХудожник
Райан
Уотсон
- ЭЮМонтажёр
Эндрю
Юргенсен
- Оператор
Пол
Томас Андерсон
- МБОператор
Майкл
Бауман
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд