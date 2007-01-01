Лак для волос
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Лак для волос

Лак для волос (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Hairspray
Мюзикл, Мелодрамы111 мин12+

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О фильме

Достаточно пухленькая девушка Трейси Тернблад, мечтающая стать танцовщицей, доказывает на собственном примере, как можно преодолеть трудности и стать звездой популярного танцевального телешоу.

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Страна
США, Канада, Великобритания
Жанр
Комедии, Мюзикл, Драмы, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лак для волос»