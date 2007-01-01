Лак для волос (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Hairspray
Мюзикл, Мелодрамы111 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Достаточно пухленькая девушка Трейси Тернблад, мечтающая стать танцовщицей, доказывает на собственном примере, как можно преодолеть трудности и стать звездой популярного танцевального телешоу.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- НБАктриса
Никки
Блонски
- Актёр
Джон
Траволта
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Кристофер
Уокен
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
Зак
Эфрон
- ЭКАктёр
Элайджа
Келли
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Сценарист
Лесли
Диксон
- ДУСценарист
Джон
Уотерс
- МОСценарист
Марк
О’Доннелл
- ТМСценарист
Томас
Миан
- НМПродюсер
Нил
Мерон
- КЗПродюсер
Крэйг
Зэдан
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- РРХудожница
Рита
Райек
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ББОператор
Боян
Бацелли
- МШКомпозитор
Марк
Шейман