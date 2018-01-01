Wink
Фильмы
Кровь за кровь
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь за кровь»

Режиссёры

Джон Синглтон

John Singleton
Режиссёр

Актёры

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрBobby Mercer
Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
АктёрAngel Mercer
Андре Бенджамин

André 3000
АктёрJeremiah Mercer (в титрах: André Benjamin)
Гаррет Хедлунд

Garrett Hedlund
АктёрJack Mercer
Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрLt. Green
Джош Чарльз

Josh Charles
АктёрDetective Fowler
София Вергара

Sofía Vergara
АктрисаSofi
Финола Флэнаган

Fionnula Flanagan
АктрисаEvelyn Mercer
Чиветель Эджиофор

Chiwetel Ejiofor
АктёрVictor Sweet
Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
АктрисаCamille Mercer

Сценаристы

Дэвид Эллиот

David Elliot
Сценарист

Продюсеры

Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер
Эрик Хаусэм

Erik Howsam
Продюсер
Рик Кидни

Ric Kidney
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница

Монтажёры

Брюс Кэннон

Bruce Cannon
Монтажёр

Операторы

Питер Мензиес мл.

Peter Menzies Jr.
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор