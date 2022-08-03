Кровь за кровь
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Кровь за кровь

Кровь за кровь (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Four Brothers
Боевик, Драма104 мин18+

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О фильме

Они вернулись домой, чтобы похоронить мать.. и еe убийц… Их четверо, они братья, но абсолютно не похожи друг на друга. В детстве их усыновила и воспитала одна и та же женщина. Теперь она мертва, а братья пытаются найти ее убийцу и отплатить ему за пролитую кровь их матери.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь за кровь»