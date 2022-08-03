Кровь за кровь (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Four Brothers
Боевик, Драма104 мин18+
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О фильме
Они вернулись домой, чтобы похоронить мать.. и еe убийц… Их четверо, они братья, но абсолютно не похожи друг на друга. В детстве их усыновила и воспитала одна и та же женщина. Теперь она мертва, а братья пытаются найти ее убийцу и отплатить ему за пролитую кровь их матери.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Синглтон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- АБАктёр
Андре
Бенджамин
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Терренс
Ховард
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
София
Вергара
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ДЭСценарист
Дэвид
Эллиот
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ЭХПродюсер
Эрик
Хаусэм
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд