Кровь за кровь (фильм, 2005) смотреть онлайн

Они вернулись домой, чтобы похоронить мать.. и еe убийц… Их четверо, они братья, но абсолютно не похожи друг на друга. В детстве их усыновила и воспитала одна и та же женщина. Теперь она мертва, а братья пытаются найти ее убийцу и отплатить ему за пролитую кровь их матери.



