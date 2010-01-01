Кроличья нора (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.82010, Rabbit Hole
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
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Сюжет
Супруги Хауи и Бекки пытаются сохранить отношения после гибели их сына. Вот только делают они это каждый по-своему, никак не помогая друг другу.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джон
Кэмерон Митчелл
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актриса
Тэмми
Бланчард
- Актриса
Сандра
О
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Джон
Тенни
- СМАктёр
Стефен
Мэйлер
- МДАктёр
Майк
Дойл
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- Продюсер
Николь
Кидман
- Продюсер
Гиги
Притцкер
- ПСПродюсер
Пер
Саари
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- Актриса дубляжа
Дарья
Михайлова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актриса дубляжа
Ольга
Лапшина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Колесников
- ЮВАктриса дубляжа
Юлия
Волкова
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- ФДОператор
Фрэнк
Дж. ДеМарко
- АСКомпозитор
Антон
Санко