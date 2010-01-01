Кроличья нора
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Кроличья нора

Кроличья нора (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.82010, Rabbit Hole
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Супруги Хауи и Бекки пытаются сохранить отношения после гибели их сына. Вот только делают они это каждый по-своему, никак не помогая друг другу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кроличья нора»

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